Aktrise Esmeralda Ermale viesojas Himalaju pērlē Butānā - valstī, ko redz tikai retais tūrists

Butānā katrs templis veltīts kādam svētajam, un tā pamatā ir teikas. “Viena no atmiņā paliekošām ir par “trako svēto”, kurš ieradies no Indijas, lai atbrīvotu kāda reģiona ļaudis no trim sieviešu kārtas ļaunajiem gariem, kas tiranizējuši iedzīvotājus. Viņš tos pakļāvis ar savu vīrišķo spēku, un, kad tie apvienojušies cīņā pret pārspēku un pārvērtušies par suni, tad Mad Man sagrābis to aiz auss uz aizvilcis uz tagadējā tempļa vietu, uzveicis un virs suņa uzcēlis šo stūpu.”