Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - nelūgti viesi, Džokers un Padingtons

Saderinājies ar skaistu sievieti no bagātas ģimenes, bet baudot kaislīgu dēku ar sava onkuļa otro sievu, austrāliešu medicīnas students Dorigo gatavojas doties uz fronti. Tas ir tikai viens no seriālā atrādītajiem laikposmiem, kādu ir trīs, sniedzot skatītājam iespaidīgu un episku stāstu. Seriālu "Šaurais ceļš uz dziļajiem ziemeļiem" ("The Narrow Road to the Deep North") skatieties Tet televīzijā, sadaļā "Filmas un seriāli".