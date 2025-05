Bīstamās sarunas ar tehnoloģijām. Seriāla "Cassandra" recenzija

Tik tālu par seriālu ir gana interesanti domāt. Tomēr bieži vien pārņem sajūta, ka daudz kam scenārija lapās uzrakstītajam mēs esam spiesti noticēt. Fantastikas žanrs gan pieļauj atkāpes no realitātes un savā ziņā jau balstās neticamajā, tomēr šai izdomātajā pasaulē mums gribētos vadīties arī pēc kaut kādas loģikas. Bez tās ir grūti dzīvot līdzi stāsta varoņiem, viņu lēmumiem un rīcībām. Varētu vēl pieņemt to, ka ar pāris skrūvgrieža pagriezieniem iespējams atdzīvināt senu un sarežģītu datorsistēmu, kura atsāk darboties. Uz to balstās visa stāsta sākums, tāpēc labticīgi varam akceptēt autoru uzstādījumu.