Restorānu īpašniekam Andrim Rūmītim naudas dēļ nākas pārvarēt savas lielākās bailes

Aizvedot grupu uz augstāko torni Ķīnas Lasvegasā jeb Makao, plānotās atpūtas vietā dienas vadītājs saņem negaidītu uzdevumu – viņam jāpārvar savas bailes no augstuma un jāiziet ārā uz šī torņa malas, jāapsēžas uz tās un jāuzņem foto, lai nepazaudētu 200 eiro no kopīgā budžeta un, iespējams, iegūtu papildu līdzekļus. “Es to neizdarīšu, tas nav iespējams. Es to nevaru izdarīt fiziski, es ar sirdi aiziešu,” savas bailes neslēpj Rūmītis. Pēc ilgstošas stīvēšanās un grupas mēģinājumiem pierunāt dienas vadītāju, sakot, ka tas viss vien tāds nieks ir, Andris tomēr piekrīt iziet ārā, lai glābtu kopīgu budžetu.