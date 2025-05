Ar saimnieces krekliņu izdodas noķert slaveno kucīti Valēriju, kas pusotru gadu pavadīja savvaļā uz salas

Valērijai ilgi izdevās palikt nepamanītai un izvairīties no cilvēkiem, līdz martā sāka parādīties ziņas par viņas ieraudzīšanu. Kucītes meklējumos vietējās “Kangala Wildlife Rescue” organizācijas brīvprātīgie nostaigāja vairāk nekā tūkstoti kilometru, aptverot vairāk nekā 5000 kilometru platību, izmantoja novērošanas kameras, zvēru notveršanas lamatas un dažādus kārumus, cerot viņu pievilināt, līdz izmantoja saimnieces krekliņu, lai izveidotu “smaržas taciņu” līdz lamatām, kur atradās ne tikai pārtika un ūdens, bet arī no Valērijas mājām atgādātās rotaļlietas un saimnieces drēbes. Šomēnes meklētāji saņēma pārnēsājamu “Starlink” ierīci kameru pieslēgšanai, un suni varēja meklēt arī no gaisa.