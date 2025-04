Tapusi dokumentālā filma par pasaules apceļotāju Kārli Bardeli

Filmas režisors Artūrs Valdmanis kopā ar Kārli pie šīs filmas strādā jau kopš 2024.gada rudens un šī ir viņa debija pilnmetrāžas filmu pasaulē. ”Filmas veidošanas process ir bijis līdz šim iedvesmojošākais posms manā dzīvē, un esmu ļoti pateicīgs Kārlim par uzticēšanos. Manī mīt pārliecība, ka viņa stāsts palīdzēs ikvienam skatītājam padomāt par savā dzīvē uzņemto kursu un sniegs nepieciešamo drosmi sekot saviem sapņiem tāpat, kā to dara Kārlis. Viens koncepts, par kuru esmu daudz domājis pēdējā laikā - līdz šim man šķita, ka “lielas” lietas notiks ārzemēs. Ka būs tas viens projekts tālā vietā, kuram būs lielāka nozīme manā dzīvē nekā jebkuram citam. Esmu ļoti priecīgs, ka tas projekts ir tepat, mājās. Mana lielākā kaislība ir stāstīt stāstus, un Kārļa stāsts ir īpašākais, kādu jebkad esmu dzirdējis. Tāpēc, kad uzsākām darbu pie filmas, pirmā lieta darba kārtībā nebija montāža. Tā vietā trīs dienas no rīta līdz vakaram ar Kārli sēdējām studijā, kur uzklausīju viņa stāstu no sākuma līdz beigām, lai saprastu, kā vislabāk nodot šo vēstījumu skatītājiem,” par filmas tapšanu pastāstīja Artūrs Valdmanis.