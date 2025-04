"Bermudu divstūris" un "Apvedceļš" atkal apvienojas! Noskaties jauno hitu "Test Drive"

“Jaunais albums ir kā rozā drudzis ar 14 dziesmām bezatbildīgas neprātības un žanrus izaicinošajā skaņas ceļojumā. “Flamingo” pirmo reizi grupas albumu vēsturē vienkopus piedāvās tik zvaigžņotu viesmākslinieku sastāvu – kantrī huligāni Apvedceļš, noslēpumainais DJ Guano, jaunās paaudzes zvaigzne Grēta Grantiņa un leģendārais Žoržs Siksna, jā, tas īstais un vienīgais Žoržs! Ja man jautā, es no sirds saku, ka šis albums ir bauda ausīm - no deju grīdas bangeriem līdz aizkustinošām balādēm un arī sliktām izvēlēm. “Flamingo” ir tas albums, kas liek domāt: “Ko es tikko noklausījos un kāpēc man to gribas dzirdēt vēlreiz?”, saka Triceps.