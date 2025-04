Vēl lielāka jauda! Šoruden atkal Latvijā uzstāsies kanādiešu postpanki "Three Days Grace"

Apvienības sākotnējā līdera Ādama Gontjēra oficiālā atgriešanās, arī otram solistam Metam Volstam saglabājot pozīciju, padarījusi "Three Days Grace" ne tikai skaitliski, bet arī radoši tik spēcīgus kā vēl nekad. Par to liecina jau pirmais singls "Mayday" no patlaban topošā, nu jau astotā, studijas albuma. Bez pavisam jaunām dziesmām koncertā izskanēs virkne pazīstamāko grupas grāvēju: "Animal I Have Become", "So Called Life", "Break", "I Hate Everything About You", "Never Too Late", "Just Like You", "Riot", "Painkiller", "The Mountain", "Home" un citi.