Pusgadsimts uz skatuves, un dzīves garša tikai saldāka. Dziedošā aktiera Andra Bērziņa atziņas

Ir arī daudz dzirdēts par to, ka cilvēki vecumdienās vai, aizejot pensijā, saka – vai, kā tas mūžiņš ir aizskrējis; kā viena diena! Bet tas nav pareizi. Būšu godīgs un atzīšos, ka par savu mūžu es tā nevaru teikt. Kad ieskatos savā darba grāmatiņā, redzu, ka tur rakstīts – 1974. gadā esmu oficiāli pieņemts darbā par aktieri Akadēmiskajā Raiņa Dailes teātrī. Rēķini, kā gribi, aiz muguras 50 darba gadi. Kas tik tajos nav piedzīvots! Lai arī pēc dabas esmu diezgan paslinks, bet, pat neskatoties uz to, profesionālajā darbībā esmu bijis ražīgs puisis, un par to man tagad ir liels gandarījums. Turklāt es joprojām turpinu darboties un negrasos apstāties. Nemitīgi eju uz priekšu ar domu – būs jau labi!