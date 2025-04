Megana Mārkla atkal saskaras ar plaģiāta apsūdzībām – šoreiz viņa, iespējams, nozagusi ideju no bērnu grāmatas

Šī nav pirmā reize, kad Mārkla tika apsūdzēta par citu cilvēku ideju nokopēšanu. Tā, piemēram, kad tika paziņots par viņas jauno podkāstu "Confessions of a Female Founder", daudzi tiešsaistē nekavējoties norādīja uz līdzībām nosaukumā ar jau esošu podcastu "Confessions of a CEO." "Pasakiet man, ka jums nav nevienas oriģinālas domas, bez tā, lai teiktu, ka jums nav nevienas oriģinālas domas," pauda kāds "X" lietotājs, pievienojot ekrānuzņēmumu no "Confessions of a CEO" podcast lapas.