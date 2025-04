Pēc kritiena no zirga slimnīcā nonācis dziedātājs Dainis Skutelis

Pēc dažām stundām video no Daiņa "Instagram" profila tika izņemts, bet "Kas Jauns" sazinājās ar dziedātāju, lai noskaidrotu, kas ir noticis. Skutelis pats atbildēja uz telefona zvanu, darot zināmu, ka “viss ir kārtībā”. “Tā mēdz notikt. Nav jau pirmā reize,” bilda Dainis, atklājot, ka savā saimniecībā nokritis no zirga, uz tā jājot. Turklāt tas bijis viņa mīļākais zirgs. “Mazums, no kā dzīvnieks var satrūkties... Vai sabijās, vai kaut kas nepatika,” teic Dainis. Kā rādījis citos video, izjādēs Dainis mēdz doties ar kādu no saviem bērniem, šoreiz, par laimi, zirga mugurā bijis viens.