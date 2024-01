Trīs meitas, māja, deviņi zirgi un 100 aitas - tā dziedātājs Dainis Skutelis piepildījis savu sapni

Dainim Skutelim, kuru plašāka sabiedrība iepazina 2008. gadā kā “dziedošo celtnieku” un šova "Latvijas zelta talanti" uzvarētāju, ir bijuši vērā ņemami iemesli, tostarp darbs Operā, lai pārceltos tuvāk Rīgai, tomēr viņš palicis uzticīgs Latgalei. Uz skatuves viņš dodas, kā pats smej, taisnā ceļā no staļļa vai traktora. Un Operetes teātra jaunais mūzikls "Mežrozīte. Pilsētas romance" divās daļās, kurā viņam uzticēta galvenā loma, nav izņēmums.

Darīt gandarījuma pēc

“Es visu bērnību esmu pavadījis laukos,” atklāj mūziķis. Pēc vidusskolas, kā daudzi vienaudži, Dainis pārcēlās uz galvaspilsētu, taču dzīve Rīgā nav iepatikusies, pietrūka lauku plašuma. “Tāpēc izlēmu, ka palikšu Preiļos, taču sāku meklēt savu vietu,” viņš stāsta. Ar sievu vēlējušies palikt pilsētas tuvumā, jo meitas jau gāja bērnudārzā, taču bija svarīgi, lai būtu sajūta kā īstos laukos, būtu plašums un kaimiņi patālāk. Atraduši zemi ar ļoti vecu guļbaļķu ēku, 10 minūšu braucienā no pilsētas. No sākuma priecājušies par iegādāto māju, jo bijusi iecere to atjaunot, dot otru elpu. Taču, uzsākot remontu, atklājies, ka ēka ir tik sliktā stāvoklī, ka nav pat skaidrs, no kura gala sākt, tāpēc šī doma bija jāatmet. Tad Dainis atrada citu guļbūvi, ko pats izjauca, sanumurēja baļķus un pārveda uz savu īpašumu. “Šai mājai tā ir trešā dzīvība, jo uz iepriekšējo vietu tā bija vienreiz pārvesta, tagad es vēl to pārvedu un saliku atpakaļ pa baļķiem,” viņš piebilst.

Neviens darbs dziedātājam nav svešs! (Foto: no privātā arhīva)

Visus celtniecības darbus viņš paveic gandrīz viens pats, laba skola bijusi darbs celtniecībā. Tieši pateicoties tam, viņš savulaik no kolēģiem ieguva iesauku “dziedošais celtnieks”. Vieglākos darbiņos izpalīdz sieva Liene un meitas Karlīna, Enija un Diona, kuras padod kādu skrūvīti vai instrumentu. Nesen bija izņēmums – izskaitļojis, ka grīdas betonēšanu prātīgāk uzticēt firmai, kas to izdarīs ātrāk un lētāk. “Labāk, lai atbrauc savas jomas profesionāļi un pa vienu dienu izdara, un man nav par to jādomā. Bet tas ir vienīgais, jo pašam patīk ķimerēties un darboties.”

Tehniskas lietas un lauku darbi Dainim patikuši jau kopš bērnības. Viens vectēvs bija ļoti talantīgs galdnieks, kurš Dainim ar brāli iemācījis celtniecības pamatus, galdniecības darbus, braukt ar traktoru un tehniku labot. “Es to visu nedaru ar piespiešanos, man tās lietas patīk. Uzsākot kādu projektu, gaidu to gandarījuma sajūtu, kad darbs būs paveikts. Māja vēl nav gatava, bet jau pavisam tuvu ir tas brīdis, kad varēs iet tur dzīvot. Es zinu, būs gandarījums,” viņš ar aizrautību stāsta. Pagaidām, kamēr lielā māja vēl top, viņi mitinās dzīvoklī Preiļos. No turienes Dainis brauc koncertēt pa visu Latviju.

Neviens darbs dziedātājam nav svešs! (Foto: no privātā arhīva)

No traktora uz koncertu

Kamēr māja vēl tikai top, Skuteļu īpašumā jau ir prāvs pulciņš dzīvnieku: zirgi, aitas, vistas un suņi. Viss, kā parasti, sākās nevainīgi, ar vienu zirdziņu. Taču šķita, ka viņam vienam būs garlaicīgi, vajag kompāniju, un nu ir… deviņi bērīši. Interese par šiem dzīvniekiem Dainim radusies bērnībā. Viens vectēvs viņam iemācījis tehniskās lietas, no otra mantota mīlestība pret šiem dzīvniekiem. “Vienam vectēvam bija traktori un tehnika, bet otram vienmēr bija zirgi. Tā es iemācījos ar tiem apieties, paspēju savagot un ecēt kartupeļus ne vien vectēvam, bet arī kaimiņu tantēm. Pat neatceros, cik man toreiz bija gadu, ļoti maz. Jau tad sapņoju – ja kādreiz būs iespēja, man noteikti būs savs zirgs,” stāsta Dainis.

Zirgi Skuteļa saimniecībā ir pašu priekam. Kad meitām atbrauc draugi, visi tiek izvizināti zirgu ratos vai kamanās. (Foto: no privātā arhīva)

Praktiskāks skatījums dziedātājam ir uz aitām, kurām viņš pievērsās, kad kovida laikā apsīka koncertu dzīve un parādījās daudz brīva laika. “Nezināju, kas būs ar mūziku, tāpēc pievērsos lauksaimniecībai,” viņš nosaka. Saimniecība strauji izauga, tāpēc tagad, kad koncertu dzīve ir atpakaļ, grūti uzturama. Lai arī Dainim patīk pļaut sienu, deviņiem zirgiem un 100 aitām tā sagāde ir ļoti darbietilpīga. “Visu vasaru sabiju traktorā. Ja vakarā koncerts, tad sanāca pa taisno no traktora uz koncertu un pēc tā atpakaļ pļavu pa nakti nopļaut līdz beigām,” viņš atklāj.

Piepildīt savu sapni

Tuvākie kaimiņi pat nesaprot, kam Dainim to mūziku vajag, viņiem šķiet, ka jāpelna ar lauksaimniecību. Kāds koncerts, labāk apstrādā laukus! Taču kāds viņa mūzikas cienītājs tāpat varētu domāt – kam Dainim nepieciešami zirgi un aitas? Taču dziedātājs norāda, ka viņa dzīvē nozīmīga ir gan lauku dzīve, gan mūzika.

Pēc saspringtākiem mēģinājumiem viņam prasās pielikt roku pie mājas remonta, bet pēc tam, kad riktīgi nostrādājies laukos, sāk ilgoties pēc skatuves. “Mūzika ir mana sirdslieta. Es laikam nevarētu izvēlēties tikai vienu, man abi ir vienlīdz svarīgi. Kādam varētu šķist, ka starp lauksaimniecību un skatuvi ir liela atšķirība, taču manā dzīvē šīs nodarbes viena otru papildina,” viņš saka. Savienot palīdz laika plānošana. “Ja es zinu, ka man šodien ir koncerts, uzlieku modinātāju stundu pirms izbraukšanas un daru savus lauku darbus. Tad braucu nomazgāties, saģērbties un prom uz koncertu. Nodziedu, braucu mājās un turpinu strādāt. Tāpat, neatkarīgi no koncertu grafika, katru dienu jābrauc aprūpēt dzīvniekus,” viņš skaidro.

Vēl viens sapnis Dainim bijis dīķis, jo apkārtnē nebijis, kur peldēties. “Tagad vasarā meitas jau no paša rīta skrien uz dīķi, es vienmēr domāju, cik viņām ir labi! Man pašam bija skaista bērnība laukos, kādu gribētu parādīt arī saviem bērniem. Man ar brāli vajadzēja daudz strādāt lauku darbus, taču apguvu visdažādākās prasmes, iepazinu dzīvniekus, daudz biju ārā. Tāpēc man šķiet svarīgi, ka bērni kaut ko no tā ir redzējuši un pieredzējuši.” Meitām Dainis neko neuzspiež darīt, taču ievērojis, ka viņām dzīve laukos tīri labi iet pie sirds. “Kā visi bērni, viņām patīk sēdēt telefonā, taču, kad sāk dauzīties ārā, ierīces aizmirstas un vakarā nav nemaz tik viegli viņas dabūt iekšā,” viņš smaida.

Dainis ar savu bagātību – trim meitām. (Foto: no privātā arhīva)

Gandarījumu viņam dod tādi brīži, kad atrodas laiks visu paveikto aplūkot un ikdienas skrējienā to lauku dzīvi izbaudīt. “Vasarā pēc garas dienas, viss slapjš un sasvīdis, es piebraucu pie dīķa, jo jāsapumpē mucā ūdens dzīvniekiem. Kamēr ūdens pumpējas, es apsēžos, skatos apkārt, cik skaisti! Mums kaimiņi ir patālu, zemes robežai apkārt tek upe, kad vakarā viss pieklust, paliek tā tekošā ūdens skaņa un zirgu bubināšana. Skatos – saule riet, zirgi mierīgi staigā, upe blakus plūst, šķiet, ka nekas nav skaistāks par šādiem mirkļiem. Kur vēl ideālāka vieta?! Nevaru iedomāties! Pat nevaru to vārdos izteikt, cik tā ir forša sajūta. Esmu no sirds pateicīgs, ka mani sapņi ir piepildījušies,” saka Dainis.