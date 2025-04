Animācijas meistars Vilnis Kalnaellis jau gadiem risina dzīvoklī pilošu griestu problēmu. Lieta pat nonākusi tiesā!

“Gadu gadiem manā dzīvoklī tek griesti un šī problēma nekādi netiek risināta. Piedāvāju "Rīgas namu pārvaldniekam", ka varu saremontēt jumtu par saviem līdzekļiem, bet atbildi tā arī neesmu saņēmis. Man kā dzīvokļa īpašniekam viens maksājums ir jāveic par komunālajiem pakalpojumiem, otrs maksājums ir uzkrājumu naudiņa nākamā perioda izdevumiem. Pirms vairākiem gadiem nosūtīju oficiālu vēstuli "Rīgas namu pārvaldniekam", ka pārtraucu maksājumu par uzkrājumiem sakarā ar zaudējumiem, kas man jāpiedzīvo no tekošā jumta, jo trīs reizes bija dzīvoklī jāveic remontdarbi. Tā kā vienu periodu nemaksāju uzkrājuma naudu, viņi mani iesūdzēja tiesā par parādu. Lai gan visās viņiem adresētajās vēstulēs es uzrādīju, ka uzkrāju naudu jumta remontam! Taču viņi tāpat mani iesūdzēja tiesā. Savukārt es sastādīju viņiem pretprasību par zaudējumiem, kas īstenībā ir vēl lielāki par to summu, ko esmu viņiem parādā. Man jau šķiet, ka šī tiesvedība rit aptuveni piecus gadus. Visu laiku atliek un atliek. Absurda situācija,” pauž viņš, piebilstot: “Pirms trim gadiem saņēmu no "Rīgas namu pārvaldnieka" vēstuli, ka viņi veiks jumta remontu virs mana dzīvokļa, no dzīvokļu īpašniekiem bija piekrišana šim remontam. Bija gan uzkrāti līdzekļi, gan "Rīgas namu pārvaldniekam" bija iepirkums par vairākiem miljoniem eiro, jo ne tikai virs mana dzīvokļa vajadzēja veikt remontu, bet arī citviet Rīgā. Bija atnākuši cilvēki, kas uzvarēja remontdarbu veikšanas konkursā, apskatījās jumtu, noteica, ka ir sarežģīti, jo ir iekšpagalms, un ar to arī viss beidzās… Ir pagājuši divi gadi, un tiesvedība turpinās.”