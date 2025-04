Bijusī bērnu zvaigzne "jūtas veca", atzīmējot 15. gadadienu kopš leģendāras filmas pirmizrādes

Vairākus gadus vēlāk Moreca izteica neapmierinātību par to, kāds izdevies filmas turpinājums. Par to viņa pastāstīja 2018. gadā “Provincetown” filmu festivālā. "Man patīk šī franšīze," aktrisi citē izdevums “IndieWire”, kad tika jautāts, vai viņa būtu gatava trešajai filmai. "Es domāju, ka pirmā filma bija tiešām īpaša." Taču turpinājumā viņa norādīja: "Es vēlētos, kaut otra filma būtu uzņemta nedaudz citādi.” Neiztirzājot jautājumu sīkāk, viņa atzina, ka bija vīlusies par filmas noslēgumu. "Jo mēs visi kaut kādā veidā gaidījām kaut ko mazliet atšķirīgu no tā, kas notika," viņa sacīja. "Es ļoti mīlu Killerskuķes varoni un domāju, ka viņa dzīvo un izdzīvo '”Kick-Ass: Jaunajos supervaroņos”, un gribu viņu tur arī atstāt. Es nedomāju, ka būs 'Kick-Ass” trešā filma, vismaz ne ar Killerskuķi tajā.”