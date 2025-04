Kāpēc filmas "Viens pats mājās 2" režisors baidās, ka Tramps viņu deportēs no valsts?

Režisors Kriss Kolumbs izteicies, ka baidās, ka ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija izraidīs no valsts, ja viņš izdzēsīs prezidenta epizodisko lomu no filmas “Viens pats mājās 2: Pazudis Ņujorkā". (“Home Alone 2”Lost in New York”).