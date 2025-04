FOTO: ko iesākt Lieldienu garajās brīvdienās? Pakrojas muižā jūs sagaida Pavasara simfonija!

Pakrojas muižas parks jau ir saposies pirmajiem pavasara ziediem – narcises, hiacintes, anemones, atraitnītes un citi pavasara ziedi vēsta par to, ka daba ir modusies no ziemas miega. Šo ziedu skaistums un svaigums aicina uz pastaigām, rada pavasarīgu noskaņu un ļauj aizmirst ikdienas rūpes. Festivāla ziedu dobes ir kas vairāk par baudījumu acīm – katrs zieds, tā krāsa un smarža ir daļa no harmonijas, ko rūpīgi veido muižas dārznieku komanda. Šī ir ideāla vieta gan fotosesijām, gan nesteidzīgām pastaigām dabā.