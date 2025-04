"Tie bija grūti laiki..." Edgars Masaļskis deviņdesmitajos bijis tuvu hokejista karjeras beigšanai

Lēmumu par karjeras beigām ietekmēja veselības problēmas, īpaši gūžas operācija. Lai gan viņš vēl vēlējās spēlēt, viņš apzināti nevēlējās "mīcīties" zemākās līgās. “Ir labi aiziet no ballītes, kad vēl gribas palikt,” spriež Edgars un piebilst, ka tieši tajā laikā saņēma divus piedāvājumus no "Rīgas Dinamo" – vai nu spēlēt, vai trenēt. Veselības problēmu dēļ izvēlējies kļūt par treneri. Masaļskis uzsver, ka vēlējies aiziet no hokeja augstākajā līmenī, kamēr vēl bija spēks un vēlme turpināt.