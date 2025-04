Tikai Īlonam Maskam ir atļauts spēlēt videospēles visu dienu un saņemt par to valdības pabalstus

Neskatoties uz savu aizņemto darba grafiku, kas ietver sešu uzņēmumu vadīšanu un valdības budžeta samazināšanu, Masks ir atradis laiku, lai spēlētu videospēles, tostarp "Path of Exile 2". Kā zināms, viņš nesen "X" tiešraidē spēlēja šo spēli no savas privātās lidmašīnas, izmantojot Starlink interneta pakalpojumu, lai demonstrētu tās darbību lidojumā. Tomēr tiešraide piedzīvoja kritiku no skatītājiem, kuri izsmēja viņa spēļu prasmes un personību.