Izsmiets un sakauts – Īlons Masks pārtrauc datorspēles tiešraidi pēc publiskas pazemošanas

"Path of Exile 2" ir viena no Maska iecienītākajām spēlēm — viņš kādreiz pat apgalvoja, ka ir viens no labākajiem spēlētājiem pasaulē, lai stiprinātu savu “geimera autoritāti”. Vēlāk gan viņš atzina, ka slepus maksājis citiem, lai viņi uzlabotu viņa spēles kontu un radītu iespaidu, ka viņš pats ir daudz prasmīgāks. Šī tiešraide to tikai vēlreiz apliecināja — spēlē Maskam neveicās, viņš tajā vairākkārt "nomira".