VIDEO: aktieris Mārtiņš Počs stāsta, ar kādu apģērbu sieviete var iekarot vīrieša sirdi

Mārtiņš piekrīt viedoklim, ka sievietes vizuālais tēls nav mazsvarīgs, tomēr ne vienmēr ir vajadzīgs pieguļošs, apspīlēts apģērbs, lai sevi iznestu: "Ja sieviete prot saģērbties vizuāli un atbilstoši saviem parametriem – noslēpt to, ko jānoslēpj, izcelt to, kas jāizceļ, tad mēs, vīrieši, tāpat apēdīsim to bildi!"