Atis Auzāns pārdod savu mīļāko skatuves akordeonu...

Šis akordeons bijis viens no mīļākajiem Auzāna instrumentiem, tāpēc viņam bija svarīgi, kādās rokās tas nonāk. Pāris dienu laikā pircējs atradās. “Lai cilvēkam, kas to iegādājas, ir tāda pati sajūta kā man pret šo instrumentu. Kad pats to pirmo reizi paņēmu rokās, man tas tik ļoti iepatikās, ka burtiski iemīlējos šajā instrumentā. Bieži vien kolekcionāriem akordeoni stāv plauktos 20 gadu, un jēgas no tā nav. Akordeons ir jāspēlē par prieku sev un citiem, tas ir galvenais. Akordeons ir dzīvs instruments, tam ir jābūt mūziķa rokās, to vajag apčubināt, samīļot un spēlēt,” tā mūziķis.