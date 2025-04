Viktora Lapčenoka fanu klubs beidzis pastāvēt, jo viņsaulē devušies divi tā aktīvisti

Par to, ka 60 gadu vecumā Latvijā un tālu ārpus tās robežām gadu desmitiem publikas iemīļotais dziedātājs Viktors Lapčenoks, pateicoties jauniem un aizrautīgiem viņa talanta cienītājiem, ticis pie oficiāla fanu kluba, pirms 18 gadiem vēstīja tieši "Kas Jauns". Biedrības statūtos tika teikts, ka organizācijas mērķis ir popularizēt Latvijas mākslinieku pasaulē, organizēt koncertus un sabiedriskos pasākumus, sniegt atbalstu jaunajiem māksliniekiem, nodarboties ar labdarību un rīkot bezmaksas pasākumus pensionāriem. Un to fanu kluba veidotāji darīja “uz pilnu klapi” un no visas sirds. Viktora humora izjūtas un vārda iedvesmoti, fanu kluba aktīvisti izveidoja īpašu apakšveļas līniju, tādu kā pasaulslavenā veļas zīmola "Victoria’s Secret" latvisko versiju "Viktora noslēpums", kuras klāstā bija kā amizanti vīriešu bokseršorti, tā dāmu stringi.