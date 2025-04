"Tas bija pavisam cits cilvēks!" komiķis Bills Mārs, kurš parasti skarbi kritizē Trampu, piekrīt vakariņām ar viņu un ir pārsteigts par piedzīvoto

"Jūs varat mani ienīst par to, bet es neesmu melis. Tramps bija pieklājīgs un atturīgs," teica Mārs. "Un kāpēc viņš tāds nav citos apstākļos – nezinu, un es nevaru uz to atbildēt, un man uz to nav jāatbild. Es tikai stāstu, ko redzēju, un es nebiju smēķējis zālīti." “HBO” šova vadītājs dalījās, ka bija pārsteigts par to, kā Tramps smejas, sakot, ka viņš nekad nav redzējis viņu to darām publiski, stāstot saviem skatītājiem: "Viņš smejas, arī par sevi. Un viņš netēloja. Ticiet man, kā komiķim ar 40 gadu pieredzi, es zinu, kad kāds tēlo, es to dzirdu," teica Bills Mārs.