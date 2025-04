Zigfrīds Muktupāvels šodien svin 60! "Es negribu zelta kalnus," saka jubilārs

1954. gadā Bils Heilijs un "The Comets" ieraksta dziesmu "Rock Around the Clock", kas ievada rokenrola revolūciju un visā pasaulē tiek pārdota apmēram 25 miljonos eksemplāru, tolaik kļūstot par otro visvairāk pārdoto dziesmu aiz Binga Krosbija "White Christmas".