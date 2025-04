Netipiskā spiega pārvērtības trillerī: Amatieris...

Vislabāk pazīstams ar savām spilgtajām un daudzām balvām godalgotajām lomām televīzijas seriālā “Misters Robots” un biogrāfiskajā drāmā “Bohēmista rapsodija”, Rāmī Māleks šoreiz atveido personāžu, kurš vienlaicīgi ir gan saprotams, gan arī ļoti neparasts – ikdienišķs cilvēks, kurš pārvar personīgās traģēdijas sekas un sastopas ar pasauli, kura ir tāla no viņa kompetences. Filmā notiek emociju pilna galvenā varoņa transformācija un tieši Māleka niansētā aktierspēle paceļ šo varoni no ikdienišķa un vienkārša, līdz ļoti dziļam un sarežģītam tēlam. Šis lēmums koncentrēt filmas stāstu uz viena cilvēka pārvērtībām padara šo kino tik ļoti īpašu. “Filmas “Amatieris” nosaukums ir ļoti daudznozīmīgs,” stāsta Rāmī Māleks, “Skatītājiem būs ļoti viegli identificēt sevi ar galveno varoni, kurš ir tik ļoti labi saprotams, nenovērtēts, bet ar potenciālu, kuru var izmantot tikai tad, kad esi izkāpis no savas komforta zonas.”