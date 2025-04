Amerikāņu eksperimentālā roka grupa "Xiu Xiu" šomēnes uzstāsies "Vagonu zālē" Rīgā

"Xiu Xiu" muzikālā daudzveidība un unikālais skanējums guvis gan klausītāju, gan kritiķu atzinību ar publikācijām tādos prestižos medijos kā "The New Yorker", "The Wire", "Rolling Stone", "The Guardian" un "NME". Nenogurdināmi un neapslāpējami "Xiu Xiu" apceļojuši pasauli, uzstājoties gan tādās valstīs kā Kazahstānā un Libānā, gan tādās vietās kā Gugenheima muzejā Spānijā un Pompidū centrā Francijā.