"Es mīlu Itāliju!” Igaunijas pārstāvis "Eirovīzijā” Tomijs Kešs reaģē uz negācijām ap viņa dziesmu

Sašutums par “Espresso Macchiato” lielākoties tika aizēnots ar izbrīnu un novērtējumu no pašiem itāļiem. Viens komentārs zem videoklipa “YouTube” teica: “Kā itālis, esmu gan izklaidēts, gan apjucis, gan apvainots, gan arī pagodināts.” Attiecībā uz dažām dziesmas rindiņām, cits komentētājs rakstīja: ““No stresso, no stresso, don’t need to be depresso” – kā itālis, es domāju, ka šo sev uztetovēšu.”