Agneses Laizānes debijas dokumentālā filma "Mani 80 pavasari" ir skatāma kinoteātros visā Latvijā

Mūsdienu jauniešu lielākais izaicinājums ir dopamīna pārsātinājums, ko rada tehnoloģijas, nevis cilvēki. Svarīgi ir saprast savas patiesās vērtības, nevis sekot ārējiem standartiem, saka skolnieks un grupas “Vēstulēs” mūziķis Braiens Martinsons: "Man jājautā sev – kas ir manas vērtības? Mūsdienās vērtības diktē sociālie tīkli, kas patiesībā var nebūt manas. Vai manas vērtības ir tas, kas mani patiešām interesē un kas mani noteikti interesēs ilgtermiņā? Es esmu veidots no savas mammas, vecvecākiem, vecākiem – tas esmu es, nevis tas, ko diktē citi cilvēki, estētika vai sociālie standarti. Ja es dzīvoju savu dzīvi, tad man tā arī jādzīvo, kā to darīja filmas “Mani 80 pavasari” varonis Alfons. Jo patiesā laime slēpjas sevis apzināšanā un dzīvošanā pēc savām vērtībām – neatkarīgi no vecuma un sabiedrības gaidām. “