Bijušo ministri Ilgu Šuplinsku Zemessardze pārvērtusi līdz nepazīšanai

“Līdzko 2022. gadā sākās Krievijas karš Ukrainā, es uzreiz otrajā kara nedēļā iesniedzu dokumentus Zemessardzē. Atbraucu mājās un pārrunāju ar bērnu tēvu (zinātnieks, filoloģijas doktors, mūziķis Ingars Gusāns – red.), ka vienam no mums noteikti būtu jāiet. Un kāpēc tā nevarētu būt es, jo es pieņemu lēmumus dinamiskāk, ātrāk un mani aizrauj viss, kas ir saistīts ar izaicinājumiem? Tā arī nolēmām, ka es eju Zemessardzē, bet, ja nedod Dievs, ir stunda X, viņš būs tas, kas gādās par bērniem. Es esmu rīcības cilvēks un nevarētu gaidīt, kamēr kāds kaut kur pieņem kaut kādu lēmumu. Tagad esmu ieguvusi mieru – zinu, kas man būs jādara X stundā. Cenšos arī izglītot tos cilvēkus, kas man ir apkārt,” norāda viņa, piebilstot, ka deviņdesmitajos gados Zemessardzē bijis viņas tēvs. “Tāpat mūsu mājās vēl padomju okupācijas apstākļos nepārtraukti dzirdēju stāstu par Latvijas neatkarību. Jau no bērnības zinu, ka šis stāsts nav mūžīgs, par to ir vienmēr jācīnās, sava brīvība jāaizstāv. Padomju laikā Latgalē, Krāslavas novadā, kurā dzīvoju, nebija tik aktuāla iestāšanās par vērtībām, kas ir bijušas pirmās Latvijas laikā. Krāslavas novadā Tautas frontes kustība sākās diezgan vēlu. Man abi vecāki bija Tautas frontē, un uz viņiem raudzījās neuzticības pilniem skatieniem – jo visi no tā, kas notiek, baidījās, likās, ka tas nenostrādās. Protams, ka mums ir arī Rēzeknes, Balvu, Preiļu novads, kur latviskais un latgaliskais vienmēr ir dominējis, bet Krāslavas novadā tā situācija bija krietni citādāka...”