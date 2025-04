"Esmu sevi pieņēmis tādu, kāds esmu," - šovā "Mīla kemperī" iepazītais biseksuālis Deniss par agresiju, meitenēm un draudzību ar mūziķi Miku Dukuru

Gandrīz uz miljonu. Tie bija 800 tūkstoši eiro. Šī nauda neaizgāja tikai tusiņos. Neapdomīgi ļoti lielu summu ieguldīju mārketingā. Protams, bija arī ceļojumi, izklaides. No šīs pieredzes mans finanšu pamatlikums ir – no nopelnītās naudas obligāti desmit procenti ir jāatliek. Zelts jeb nauda “pievelkas” tikai tiem cilvēkiem, kas saglabā šos desmit procentus no ienākumiem. Kategoriski nedrīkst iztērēt pilnīgu visu!