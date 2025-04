Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - stāsts par raganām, spāņu trilleris un "Ērkšķu šova" dalībnieču stāsti

Skatītāji joprojām interesējas, kā klājas “ērkšķu šova” dāmām pēc projekta, un bieži izsaka vēlmi satikt savas iemīļotās varones ekrānos. Tāpēc piedāvājam īpašu iespēju – pēdējās, sestās sezonas dalībnieču atkalsatikšanos ar skatītājiem. Projekta filmēšanas laikā sniegtais atbalsts un dāvanas, kā arī iespēja saņemt speciālistu konsultācijas un citu palīdzību dalībniecēm ir bijis būtisks atbalsts ceļā uz jaunu dzīvi. Tomēr arvien ir jomas, kurās vēl nepieciešams draudzīgs plecs – tāpēc papildu epizodēs varēs noskaidrot, ar kādiem izaicinājumiem šobrīd, pēc projekta, sastopas katra no sievietēm un kā piedāvāt atbalstu to risināšanā. Šova cienītājus iepriecinās ne tikai iespēja atkal redzēties ar stāsta galvenajām varonēm, bet arī fakts, ka gandrīz katrā no sērijām sava loma būs skatītāju iemīļotajam Mārtiņam – kempera šoferim, kurš projekta laikā izveidojis ciešas attiecības ar dalībniecēm un kļuvis par viņu uzticības personu. Īpašās "Caur ērkšķiem uz… pārmaiņām" sērijas būs skatāma no 3. aprīļa "Tet" televīzijā – platformā "Tet TV+" un interaktīvajā televīzijā sadaļā "Filmas un seriāli". No 8. maija ceturtdienu vakaros pulksten 21.10 sērijas varēs redzēt arī televīzijas kanālā "360".