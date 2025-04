Ikoniskās dziesmas "Paldies latiņam" autors Jorans Šteinhauers: "Latvija man ir vajadzīga"

Tolaik Latvija pārgāja uz eiro, un mamma ierosināja, lai es uzrakstu dziesmu par latiņu. Biju teicis – man ir žēl, ka latviešiem tikko vēl okupācijas laikā bija rubļi, tagad beidzot ir sava nauda, kurai pat nosaukumā ietverta Latvija, bet nu no tās jāatsakās, lai atkal pieņemtu kaut ko citu. Tā radās dziesma. Ar draugu Niku no Anglijas, kurš arī te bija bijis apmaiņas programmā, nolēmām satikties Latvijā un to ierakstīt. Viss notika ļoti vienkārši – uzlikām kameru uz palodzes un uzdziedājām Paldies latiņam. Aizgājām pie mūzikas producentes un stāstījām par savu veikumu. Viņa teica – super, mēs jums palīdzēsim! Tomēr divus trīs mēnešus nekas nenotika.