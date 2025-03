Rīgā koncertēs "Army of Lovers" un Dženija Berggrēna no "Ace of Base"

1987. gadā tika izdots grupas pirmais singls "When The Night Is Cold". Mūziķi parakstīja līgumu ar angļu studiju "Ton Son Ton", kas specializējās deju kompozīcijās. Viens pēc otra parādījās Eiropas disko tradīcijās ieturēti singli "Love Me Like A Loaded Gun" un "Baby’s Got A Neutron Bomb". Tajā pašā laikā tika veikts atkārtots "Barbie Goes Around The World" ieraksts, taču ar citu nosaukumu - "My Army of Lovers". Tika veidots videoklips, par kuru grupai piešķīra "Grammy" balvu nominācijā "Gada labākais video".