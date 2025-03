Pirmo reizi Latvijā uzstāsies megahita "Live Is Life" autori: Daugavpilī “uguņos” grupa OPUS

1984. gada 2. septembrī grupas 11 gadu jubilejai veltītā koncerta laikā OPUS izpildīja dziesmu "Live Is Life", kas vēlāk kļuva par starptautisku hitu. 1985. gadā dziesma uzreiz iekļuva topu augšgalā visā pasaulē un tika apbalvota ar zelta un platīna balvām vairāk nekā 25 reizes. Grupa uzstājās tādos kulta mūzikas šovos kā “Top Of The Pops” un MTV, kā arī devās pasaules turnejā no Ibicas līdz Dienvidamerikai. Kanādā OPUS saņēma prestižo “Juno” balvu kā gada labākais singls.