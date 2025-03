Foto: kādreizējais siržu lauzējs Noa Sentineo kļuvis neatpazīstams

Noa nesen atklāja savu atveseļošanās ceļojumu no alkohola un narkotiku lietošanas, kas sākās viņa agrīnajos 20 gados. "Es biju tik nelaimīgs," viņš sacīja par savu slavu. "Es spēju samaksāt savus rēķinus pirmo reizi. Es biju pilnīgi finansiāli stabils un drošs. Es regulāri strādāju, un es lietoju daudz narkotikas. Nekas traks. Es lietoju daudz narkotiku. Un dzēru visu laiku, katru dienu, un biju jauns. Man bija 20 gadi, un es to darīju jau dažus gadus. Tāpēc man bija karjera, no kuras es biju lepns. Es pelnīju pietiekami daudz naudas, lai samaksātu īri un nedaudz iekrātu. Tu domā, ka man būtu jābūt super laimīgam, bet es vienkārši nebiju."