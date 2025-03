Kas ir skandalozā Igaunijas zvaigzne Tomijs Kešs un kāpēc viņš tic savai uzvarai "Eirovīzijā"?

Pēc izsistīšanās Igaunijas izklaides nozarē, Tomija Keša panākumi ātri izplatījās arī starptautiski. Viņš ir koncertējis ASV un Eiropā un uzstājies dažos no lielākajiem festivāliem, piemēram, "Glastonbury", "Sziget" un "Roskilde". Viņš ir sadarbojies ar tādiem ievērojamiem māksliniekiem kā Charli XCX un Diplo, kā arī ar tādām "Eirovīzijas" zvaigznēm kā Krievijas reiva un poppanka grupu no Sanktpēterburgas "Little Big" un pērn diskvalificēto Norvēģijas pārstāvi Jostu Kleinu.