FOTO: ar smaidiem un ziediem ļaudis dodas Nacionālajā teātrī baudīt koncertu "Iet kā smērēts"

Režisors Mārtiņš Egliens par iestudējuma aktualitāti: “Es ticu, ka šajos laikos par daudzām lietām esat dusmīgi. Daudz kas raisa neizpratni un sašutumu. Bet... (un to nu es zinu pēc savas pieredzes) uz visu var paskatīties no komiskās puses. Un tas palīdz! Kļūst vieglāk elpot, kad problēma ir nosaukta vārdā, ieraudzīta citā gaismā un atrisinās pati no sevis. Tas nav loģiski, bet tā tas mēdz notikt. Varbūt, ka pasaule pati nav loģiska. Un tāpēc ir tik interesanta!” Arī scenārija autore Marta Elīna Martinsone skatītājus aicina pasmaidīt: “Politiskā satīra un uz aktualitātēm balstīta komēdija palīdz cilvēkiem reaģēt uz sāpīgām un arī trauksmi raisošām problēmām. [..] Šis ir grūts un neziņas pilns laiks, un ir liels kārdinājums padoties un iegrimt dusmās, skumjās un apātijā. Bet smiekli ir tā atslēga, kas var palīdzēt tikt galā ar bailēm un neapmierinātību.”