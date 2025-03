FOTO: skat, kā izaudzis Ketrīnas Zetas-Džounsas un Maikla Duglasa dēls

24 gadus vecais Dilans, kurš 2022. gadā absolvēja Brūnas universitāti, kur specializējās politiskajās zinātnēs, gatavojas uzsākt savu aktiermākslas debiju jaunajā trillera filmā. Viņš spēlēs psiholoģiskā trillera filmā "I Will Come to You", kuru režisē Džeikobs Ardens.