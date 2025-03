FOTO: Modiljāni neprāta dienas Džonija Depa režisētajā biogrāfiskajā filmā

Par filmu: Trīs dienu neprāta viesulis trako pa Parīzes ielām Pirmā pasaules kara laikā, kad bohēmists Modiljāni mēģina izvairīties no krītošajām ienaidnieka bumbām, no policistiem, no savas draudzenes, kā arī mākslas darbu kolekcionāriem un kritiķiem, izmisīgi meklējot jaunas mājas saviem mākslas darbiem.