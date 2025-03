Vēlies ģērbties kā Megana Mārkla? Viņa izveidojusi lapu, kur piedāvā sava stila tērpus. Top 5 apģērbi, kas maksā mazāk par 200 dolāriem

Jaunajā modes lapā “ShopMy” aplūkojami vairāki no viņas stila pamatelementiem: krekli ar pogām, neitrālas krāsas, brīvā laika apavi bez aizdares un lielas somas. Daudzi no apģērbiem un aksesuāriem, kas atrodami šajā lapā, ir viņas pašas nesen valkāti. Meganas drēbju skapī ir zilais kašmira džemperis no “Brochu Walker”, kurā viņa bija ģērbusies, apmeklējot “Invictus Games” spēles kopā ar princi Hariju šā gada februārī. Arī baltais “Reformation” krekls ar pogām ir līdzīgs tam, kāds viņai redzams “Instagram” video, kuru Megana publiskoja februārī.