Gvineta Paltrova jaunā video izsmej Meganu Mārklu...

Lieta tāda, ka kā muzikālo pavadījumu Paltrova izmantoja dziesmu "This Will Be (An Everlasting Love)" - tieši šī dziesma skanēja Saseksas hercogienes jaunā šova "Ar mīlestību, Megana" reklāmā. Tāpat Gvinetas video redzama krūze ar monogrammu, kas atgādina karalisko, un citi elementi, kas netieši norāda uz Mārklas šovu: piemēram, Paltrova spēlējas ar savu suni un izmanto ievārījumu (starp Meganas zīmola "American Riviera Orchard" produktiem ir dažādu garšu ievārījums).