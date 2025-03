Populāra seriāla aktrise šokē fanus ar savu izskatu: pagājuši 15 gadi un izmaiņas ir dramatiskas

43 gadus vecā aktrise trešdienas vakarā apmeklēja "Netflix" seriāla "The Residence" pirmizrādi Holivudā - pasākumā notika arī "Orange Is The New Black" atkalapvienošanās. Viņa bija tērpusies īsā, metāliski spīdīgā zelta krāsas kleitā zvaigžņotajā pasākumā.