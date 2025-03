Kambalu strīds beidzas bez kompromisa un ar saplēstiem traukiem

Kaspars neizprot sievu, sakot, ka izrāda mīlestību arī ar vārdiem, taču viņai ar to neesot gana, viņai neesot gana ne ar ko. Olga pēkšņi izspļauj, ka vēlētos, lai Kaspars mestos uz ceļiem. "Nepatīk, ka es visu savu dvēseli atdodu tev, mūsu ģimenei, ka esmu vienīgais, kurš cenšas šo ģimeni saturēt kopā, un es esmu mīkstais?" norādot uz izeju, saka Kaspars, bilstot - ja viņa nav apmierināta, viņš piekristu šķirties. Kaspars gan atkārtoti saka, ka sievu mīl, bet uzsver, ka šos vārdus no sievas nav dzirdējis ilgu laiku. Olgas izpratne par mīlestību esot citāda – viņa raudot teic, ka nejūt mīlestību no vīra. Bret maltītei noslēdzoties, Kaspars neizturēja un dusmās sašķaidīja stikla glāzi.