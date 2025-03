"Nevienam ekrānā negribas redzēt sačākstējušu cilvēku" - Aina Poiša joprojām tikpat koša kā pirms 20 gadiem

Arī šobrīd, vadot sarunu raidījumu "Aina studijā!", psihoterapeite no ekrāna veras pretī enerģijas pilna un stilīga: “Man ir brīnišķīgi grimētāji un stiliste, kurai pilnībā uzticos. Jūtos aprūpēta, kas jau ir kā lādiņš. Pirms eju ekrānā, sapucēšanās ir kā laba priekšspēle – enerģijai un pārliecībai par sevi. Nevienam jau negribas ekrānā redzēt sačākstējušu cilvēku. Tas, ka iekšēji varu šaubīties par sevi – vai es tur iederos vai nē –, lai paliek manā ziņā. Ja ko uzņemos, tad saprotu, ka tas ir gan skatuves pieredzes, gan rūdījuma dēļ. Tā ir atbildības sajūta, ka ir jābūt gatavai un formā. Kā es to panāku? Tas ir mans pašas ieguldījums, mans iekšējais darbs ar sevi. Taču ārēji esmu ļoti atkarīga no TV operatoriem, no pareizajām gaismām, grimētājiem un stilistiem, kas rūpējas par mani no sirds. Tādējādi tas komandas darbs iedod spēku – ej un dari, nebaidoties kļūdīties!”