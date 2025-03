Elīna Maligina sākusi jaunu dzīvi - ar ģimeni pārcēlusies uz Spāniju

Kā šonedēļ raksta žurnāls "Kas Jauns", gan Elīna Maligina, gan viņas mamma Guna un meita Hanna uz dubultajiem svētkiem Latvijā speciāli atlidoja no Spānijas. Andalūzijas reģionu un bagātnieku iecienīto Marveljas pilsētiņu Vidusjūras krastā Elīna ar meitu iemīļojušas jau aptuveni pirms trim gadiem. Malagas provincē esot iegādājusies varenu savrupnamu pašā Vidusjūras krastā, kur nu mīt ar meitu. Atvase Spānijā iet skolā. Savukārt mākslinieces mamma Guna Dzelme kopā ar sunīti, kas atvests no Latvijas, apmetusies dzīvoklī vecpilsētā un priecājas gan par dzīvošanu saulainajā zemē, gan to, ka ir iespēja ikdienā būt tuvumā meitai un mazmeitai.