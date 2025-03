Mura Masa, Milky Chance un Elderbrook. Positivus 2025 izziņo pirmos māksliniekus

Nevainojama producēšana, āķīgi ģitāras ritmi, spēcīgs bass un pavedinošs vokāls - viens no gaidītākajiem koncertiem festivālā šovasar noteikti būs Two Feet. Savukārt duets Hippie Sabotage aizraus ar žanriski neierobežotu skanējumu, kurā savijas elektronika, hiphops un alternatīvā mūzika. Šogad uz Positivus skatuves atgriežas ukraiņu mūziķis Ivan Dorn, kura spilgtā harizma un neparedzamās interpretācijas nekad neliek vilties. Par intensīvu elektroniskās mūzikas devu parūpēsies The Hellp, nodrošinot elektrizējošu atmosfēru!