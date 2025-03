Meganas Mārklas dzīvesstila šova reitingi sarūgtina – viņa tiek salīdzināta ar garlaicīgu mājsaimnieci

Podkāsta "To Di For Daily" vadītāja Kinzija Šofīlda, komentējot šova neveiksmi, norādīja: "Pāreja no upura lomas un rēķinu kārtošanas līdz Betijas Krokeres tēlam (ASV pārtikas zīmola izdomāts tēls, kas kļuvis par sinonīmu mājas gatavošanai, ērtām receptēm un pusfabrikātiem, piemēram, kūku maisījumiem un citām cepšanas sastāvdaļām) prasīs kaut ko vairāk par veikalā pirktiem zemesriekstu sviesta kliņģeriem."