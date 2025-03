Īpaši pieminēsim mūsu dzejas dižgaru Aspaziju. 16. marta jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

1968. gadā amerikāņu karavīri iebrūk Vjetnamas ciematā Milai un, neatraduši tur kaujiniekus, brutāli nogalina visus iedzīvotājus un arī mājdzīvniekus. Saskaņā ar dažādu avotu ziņām, Milai slaktiņa upuru skaits sniedzas no 340-500. Liela daļa no upuriem bija sievietes un bērni. Kaut arī ASV armija sākotnēji centās apslēpt notikušo slaktiņu, ziņas par to nonāca atklātībā, kritiski ietekmējot ASV sabiedrības attieksmi pret karu Vjetnamā.