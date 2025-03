FOTO: "Laika upe" Tallinas kvartālā prezentē debijas albumu "Gaisā"

Grupa “Laika Upe” plašāku atpazīstamību ieguva, piedaloties LTV "Supernova 2019" pusfinālā ar dziesmu “Listen To The Way That I Breathe”. Grupas dalībnieki: Guntis Nurža (vokāls), Jānis Pastars (ģitāra), Reinis Petrovičs (basģitāra), Atis Čamanis (taustiņi), Edgars Ansons-Tomsons (bungas).