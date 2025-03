Mūziķu elite vai atkritēju burziņš? Cik nopietni "Eirovīziju" uztver "vecajā Eiropā"

Jāsaka, ka līdzīgi kā Latvijā, arī citās Eiropas valstīs "Eirovīzijas" dziesmu konkurss ir nozīmīgs kultūras notikums, kam ir liela pievilcība – ne velti to dēvē par vienu no lielākajiem mūzikas pasākumiem Eiropā. ("Eirovīzija" tiek organizēta ik gadu, piedaloties vairāk nekā 40 valstīm no visas Eiropas, kā arī dažām ārpus Eiropas esošām valstīm, piemēram, Izraēla un Austrālija. Tā piesaista miljoniem skatītāju gan televīzijā, gan tiešsaistē, un tiek uzskatīta par svarīgu kultūras notikumu daudziem dalībniekiem).